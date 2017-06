Tandlægeforeningen vil ikke længere stå på mål for kæder

Blandt andet har tandlægekæden Dentist.dk med en hidtil ukendt manøvre opkøbt 20 klinikker og samtidig fastholdt millioner i sygesikring.

Det er Tandlægeforeningen, som på vegne af regionerne behandler ansøgninger om såkaldte ydernumre. Kun med et sådant i hånden kan en tandlæge modtage skattekroner for sit arbejde.

Men kædernes indtog har gjort området så komplekst, at Tandlægeforeningen ikke ser sig i stand til både at vejlede sine medlemmer og samtidig tage stilling til, om medlemmerne er berettiget til at modtage ydernumre.

Det fremgår det af et nyhedsbrev fra Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg.

Jyllands-Posten har de seneste uger kunnet berette om skjulte kontrakter mellem tandlæger og kæden Dentist.dk.

Dentist.dk betaler gerne flere millioner for en tandlægeklinik. Det sker dog på betingelse af, at tandlægen tilbagekøber 50,1 procent af klinikken for 50.000 kroner og driver den som et interessentskab.

På den måde fortsætter tandlægen på papiret som ejer, så pengene fra sygesikringen ikke forsvinder. Men i en fortrolig kontrakt mellem parterne bliver tandlægens selvstændighed kraftigt indsnævret.

Det kan ifølge en række eksperter være i strid med overenskomstens krav om, at tandlægen skal være selvstændig og have den reelle bestemmende indflydelse.

At Tandlægeforeningen ønsker at slippe for myndighedsopgaven er nyt for Danske Regioner.

- Så længe nogen kan huske, har Tandlægeforeningen stået for det. Men hvis de mener, at det er blevet for komplekst, går jeg ud fra, at de bringer det op ved de forestående overenskomstforhandlinger, siger Bo Libergren (V), der er regionsrådsmedlem i Syddanmark.

Efter sommerferien skal han være regionens forhandler, når der skal laves en ny overenskomst med tandlægerne.