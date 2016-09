Talsmand: Der bliver stadig solgt hash på Christiania

- Det er vist ingen tvivl om, at der bliver solgt hash rundt omkring i krogene. Desuden blev jeg også tilbudt at købe hash tre gange, da jeg var på Christianshavn Station i går.

- Man kan sige, at supermarkedet er lukket. Jeg tvivler stærkt på, at der er en omsætning for en tre millioner kroner om dagen, men det er naivt at tro, at der slet ikke bliver solgt noget, siger han.

Christianitterne har ellers opfordret danskerne til at lade være med at søge mod Christiania for at købe hash.

Lørdag var der et stort medieopbud i fristaden, men på den regnfulde søndag har det været mere roligt, fortæller talsmanden.

- Det har været lidt stille i dag, men det hænger nok også sammen med vejret.

- Jeg har ikke været igennem Pusher Street i dag, men jeg har snakket med nogen, der har, og det er sådan, at der i hvert fald ikke er kommet boder op hverken i går eller i dag. Folk er i stedet begyndt at stille loppemarkedsstande op, siger Risenga Manghezi søndag.

Onsdag aften blev to politifolk og en civil person ramt af skud under en politiaktion på Christiania.

Beboerne på Christiania holdt lørdag møde om situationen. Mandag aften holder christianitterne igen møde, hvor de vil drøfte, om der er mere, de kan gøre.