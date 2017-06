Tæt på økonomisk aftale mellem regioner og regering

I hvert fald siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, på vej ind til endnu et forhandlingsmøde med regeringen, at man er tæt på at være enige.

- Jeg tror, at vi er meget tæt på, og jeg regner med, at vi har en aftale inden for et par timer, siger han.

Samme melding kommer fra finansminister Kristian Jensen

- Jeg er ret optimistisk i forhold til, at vi kan indgå en aftale. Vi har haft et ret intensivt forløb i forhold til at skabe rammerne om et endnu bedre sundhedsvæsen fremover, siger han.

Bent Hansen siger dog, at det nok bliver svært ikke at komme regeringens krav om større produktivitet i regionerne i møde.

- Der er et flertal i Folketinget, som gerne vil have det undersøgt, og derfor tror jeg ikke, at vi kommer af med det, siger han.

Omvendt har regionernes formand et håb om, at regionerne kommer igennem med nogle af de krav, de har stillet i forbindelse med forhandlingerne.

- Vi har skitseret en økonomisk ramme, og regeringen har markeret sine synspunkter, og så skal vi få enderne til at hænge sammen.

- Men det er jo ikke jul flere gange om året, og derfor får vi nok ikke alle ønsker opfyldt, siger han.

Regionernes krav omhandler blandt andet flere penge til tandlægebehandlinger og løber samlet set op i 2,1 milliarder kroner.