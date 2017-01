Tæt kontakt til PET skal stoppe penge til syrienkrigere

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), efter at det er kommet frem, at 36 danske syrienkrigere i perioden 2012-2014 har været udrejst af Danmark, men alligevel modtaget penge fra statskassen.

Et tættere samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal sørge for, at der ikke i fremtiden udbetales offentlig støtte til danske syrienkrigere.

Mandag sender han et brev ud til kommunerne og a-kasserne, hvori han indskærper, at der skal strammes op, så det ikke gentager sig.

- Jeg indskærper, at de skal være meget opmærksomme på, at det, vi nu har set, skal stoppe.

- Der har været tilfælde af udbetaling af offentlige ydelser til personer, som i flere måneder har været udrejst af Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

For at hjælpe kommunerne har han nu bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som hører til under Beskæftigelsesministeriet, om at have en tættere kontakt med PET.

Ministeriet skal fremover få hurtigere indberetninger fra PET, hvis PET får oplysninger om, at personer forlader Danmark med henblik på at rejse til for eksempel Syrien for at være i krig mod potentielle danske styrker.

- Der skal nu være en månedlig afrapportering fra PET, så der ikke udbetales ydelser til folk, som ikke står til rådighed for det danske samfund, siger Troels Lund Poulsen.