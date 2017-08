Tænketank: Udspil giver endnu større topskattelettelser

For under to uger siden meddelte Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, at han opgav at få trumfet sit tidligere ultimative krav om topskattelettelser igennem et modvilligt folketing.

Det præsenteres først torsdag i næste uge, men Politiken er kommet i besiddelse af interne regeringsdokumenter, der viser planer om at lette skatter og afgifter med op mod 22 milliarder kroner.

Blandt andet ved at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.

Det kritiseres vidt for at være en reel topskattelettelse - og det bekræfter beregninger, som den liberale tænketank Cepos har foretaget for Berlingske.

Regeringen lægger op til at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget for dermed at sænke skatten på den sidst tjente krone med 2,7 procentpoint.

Det vil på lange stræk minde om netop en lettelse af topskatten.

Forslaget vil give en større skattelettelse til personer med høje lønninger, end hvis man havde sænket topskatten med 2,7 procentpoint, viser Cepos' beregninger for Berlingske.

En person med en årlig indkomst på en million kroner vil få en årlig skattelettelse på 16.213 kroner med regeringens udspil. Med en tilsvarende lettelse i topskatten havde tallet heddet 11.617 kroner, skriver Berlingske.

For en person, der tjener fem millioner kroner om året, vil lettelsen lyde på 114.671 kroner. En tilsvarende lettelse i topskatten havde givet 110.075 kroner.

Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, betegner endda udspillet som en "udvidet topskattelettelse" over for Berlingske.

Ud over at gøre det samme som en lavere topskat, så påvirker udspillet flere mennesker, end hvis man havde sænket topskatten.

Regeringen vil også spille ud med et endnu ukendt jobfradrag målrettet folk med lavere indkomster.

Men det vil ifølge Berlingskes oplysninger ikke - som det ser ud nu - trække noget ud af lettelsen i marginalskatten som følge af afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget.