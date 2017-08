Tænketank: Regeringen skruer ned på forskning - ikke op

Men det er langt fra nok til at genetablere de bevillinger, som eksisterede, før Venstre gevandt regeringsmagten ved seneste valg.

Regeringen forsøger at sælge det, som om den sætter flere penge af til forskning.

Det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) forud for præsentationen af finanslovsforslaget torsdag formiddag.

Ifølge tænketanken lægger regeringen rent faktisk op til den laveste andel i mange år.

- Det er kedeligt, at regeringen ikke vil prioritere forskning højere. Vi ved, at det er en af vejene til at øge vækst og velstand i Danmark, siger direktør Lars Andersen fra AE.

Regeringen vil bruge 400 millioner kroner ekstra til forskning og udvikling. Pengene kommer fra den øgede vækst i samfundet, men oppositionen har kritiseret forslaget for at være for tyndt.

Venstre og Konservative forpligtigede sig i 2006 i Globaliseringsaftalen at bruge én procent af bnp på forskning og udvikling. Det betyder, at forskning helt automatisk tilføres flere penge, når der er vækst i samfundet.

Oppositionen mener, at regeringen har skåret ned. Den udlægning er tænketanken AE enig i.

- Regeringen forsøger at sælge bevillingerne til forskning som et stort fremskridt. Virkeligheden er desværre, at selv med regeringens forslag har vi udsigt til den laveste andel brugt på forskning gennem mange år, siger Lars Andersen.

De årlige forskningsmidler lå i 2015 på 1,1 procent af bnp. Det blev dog kraftigt reduceret til 1,01 procent, hvilket med det nuværende bnp-niveau betyder et fald på 1,4 milliarder kroner ifølge beregninger fra AE.

Det betyder, at bevillingerne i 2018 ligger knap to milliarder kroner lavere, end hvis man havde fastholdt den samme andel som i 2015.

De 400 millioner kroner er afsat på regeringens finanslovsforslag, og der skal dermed findes flertal for fordelingen med de øvrige partier.