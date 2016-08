Tænketank: Løkke indfører millionærskat med uheldig effekt

Men denne gang er det Venstres statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der står bag et forslag om, at folk, der tjener mere end en million kroner om året, skal betale mere i skat, rent procentvis, end andre.

Det bliver ifølge den borgerligt-liberale tænketank Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, konsekvensen af det oplæg til topskattelettelser, som Løkke har løftet sløret for mandag aften.

Her lægger statsministeren op til, at personer, der tjener mellem den nuværende topskattegrænse på knap 470.000 kroner og en million, skal have en skattelettelse på fem procentpoint.

Men personer, der tjener over en million, vil stadig blive beskattet med ekstra 15 procent af den sidst tjente krone.

- Det er den, der er vigtig rent økonomisk. Der er brug for, at de meget produktive, der tjener over en million, også får en tilskyndelse til at arbejde mere, siger Mads Lundby Hansen.

- Løkke indfører reelt en millionærskat på fem procentpoint.

Tilsyneladende lægger statsministeren op til en model, hvor al indkomst mellem den nuværende topskattegrænse og en million beskattes med 10 procent ekstra mod i dag 15 procent.

Den skattelettelse vil de allerhøjest lønnede tilsyneladende også få gavn af. Men det incitament til at give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet, som er argumentet for topskattelettelser, får de ikke.

- Alle, der ligger mellem 470.000 og en million, får en topskattelettelse på fem procentpoint, og der kommer en arbejdsudbudseffekt og afledte indtægter i statskassen.

- Men dem, der tjener mere end en million, får bare en skattelettelse på den indkomst, de har haft op til en million, og det giver dem bare bedre råd til at holde fri. De får ikke en øget tilskyndelse til at arbejde ekstra, konstaterer Mads Lundby Hansen.