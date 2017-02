Tænketank: Jobpræmie til langtidsledige kan give bagslag

Jobpræmie risikerer at lokke langtidsledige til at vente med at søge job, mener cheføkonom fra tænketank.

Jobpræmien er målrettet ledige, der per 1. december 2016 har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse

Det kan give utilsigtet bagslag, når regeringen belønner langtidsledige med op til 45.000 kroner i jobpræmie for at komme i arbejde.

Det mener cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank, Cepos.

- Problemet er, at jobpræmien kan få ledige til at udsætte, hvornår de vil søge job. Hvis de får en jobpræmie efter et eller halvandet år på dagpenge eller kontanthjælp, så kan de vente, siger Mads Lundby Hansen.

I 2010 lavede Lars Løkke Rasmussen V-regering en jobpræmie til enlige forsørgere. I 2012 fulgte Helle Thorning-Schmidt (S) en jobpræmie for alle langtidsledige, påpeger han.

- Det tyder på, at ledige på dagpenge eller kontanthjælp er ledige i længere tid. Man har nu haft midlertidige jobpræmier tre gange. Det kan betyde, at ledige fremadrettet venter med at søge job, fordi de venter på, at politikerne indfører en jobpræmie igen, mener Mads Lundby Hansen.

- Det trækker desværre i den forkerte retning. Hvis man skal få flere i job, skal man kigge på dagpengenes niveau, mener Cepos.

Hvis man sænker dagpengene med ti procent, skabes 13.000 job ifølge Dagpengekommissionen, siger han.

Spørgsmål: - Hvis godt 35.000 personer på kontanthjælp er parat til arbejdsmarkedet, kan en jobpræmie så ikke anspore dem til at tage et job?

- Ja, måske nu og her. Men folk på kontanthjælp kan få en forventning om, at jeg får en ekstra præmie, hvis de venter et eller halvandet år med at få et job. Så udsætter de deres jobsøgning, siger Mads Lundby Hansen.

- Jobpræmie lyder sympatisk og tillokkende. Men også på kontanthjælpen bør man hellere kigge på ydelsernes niveau, mener Mads Lundby Hansen.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at cirka 164.000 personer er i målgruppen for jobpræmieordningen.

Ordningen er midlertidig og kommer til at gælde i to år fra 1. april 2017 og kan udbetales i højest 18 måneder.