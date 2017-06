Tåge besværliggør eftersøgning i Grønland

Dårlige vejrforhold besværliggør torsdag arbejdet med at lede efter fire personer, som har været savnet, siden en flodbølge ramte den grønlandske bygd Nuugatsiaq lørdag.

- Vi har tidligt i morges været oppe at kigge ved den bygd, der blev oversvømmet. Men der var rigtigt dårlige isforhold og sigtbarhed med meget tåge deroppe, siger han torsdag aften.

- Planen er, at vi vil forsøge at gå derop igen lidt senere i dag og så håbe, at sigtbarheden er bedre, tilføjer kaptajnen.

Det er tre voksne og et barn, som er savnede. De formodes omkommet i forbindelse med lørdagens oversvømmelse, oplyste politiet i Nuuk tirsdag.

Flodbølgen blev skabt af et stenskred i Karratfjorden i Vestgrønland.

Den var så voldsom, at 11 huse i bygden blev skyllet ud i fjorden.

Ifølge Arktisk Kommando målte det område af sten og grus, der lørdag skred ned i fjorden, cirka 1100 meter gange 300 meter.

De øvrige af bygdens cirka 100 indbyggere blev evakueret med helikopter til Uummaanaq, hvor de er indkvarteret.

Siden er beboerne i en række andre bygder i fjordsystemet blevet evakueret af blandt andet "Vædderen".

Der er nemlig fortsat fare for et nyt stenskred. Men det er uvist, hvornår det i så fald ville ramme.

Det er blandt andet "Vædderens" besætnings opgave at holde øje med fjeldsiden og rykke, hvis en ny katastrofe indtræffer.

Det fortæller kaptajn Søren Kjeldsen, der ikke kan sige noget om, hvor længe inspektionsskibet skal blive i området.

- Og så løser vi ellers nogle mere løbende opgaver med tilsyn af elværker, fodring af hunde og forskellige ting i de bygder, hvor man har evakueret befolkningen, siger han.

Frygten for en ny naturkatastrofe har torsdag fået omkring 20 personer fra fire andre bygder samt Uummannaq, der ikke er evakueret, til at flygte fra området i joller.

Det oplyser socialdirektøren i Qaaduitsup Kommune, Henrik Sóloy, til det grønlandske medie Sermitsiaq.

- Flere af dem er familier med børn, siger han.

De grønlandske myndigheder står parat til at hjælpe dem, når de ankommer, tilføjer socialdirektøren.

- De vil få drikkevand, tøj, noget at spise, og vi har sikret os, at der er et sted, de kan bo.

- Hvis der er behov for det, tilbyder vi også lægehjælp, siger Henrik Sóloy til Sermitsiaq.