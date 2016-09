TV2: Nye Borgerlige er klar til valg

Partiformand Pernille Vermund sagde for få dage siden til Ritzau, at der blot udestod nogle teknikaliteter, så ville partiet være klar til valg.

Pernille Vermund havde på det tidspunkt - for fire dage siden - endnu ikke noget klart svar på, hvilken statsministerkandidat partiet vil pege på.

- Jeg har fra begyndelsen sagt, at jeg peger på mig selv, sagde hun.

- Og hvis jeg ikke gør det, så peger jeg på den statsminister, som er klar til at gennemføre de tre krav, vi har til en kommende regering.

Nye Borgerlige kræver et asylstop, at retten til offentlig forsørgelse knyttes til det danske statsborgerskab, og at kriminelle udlændinge udvises efter første dom.

Ifølge Dagbladet Børsen vil Nye Borgerlige torsdag fremlægge en økonomisk plan, der efter partiets mening kan ses som et kompromis mellem regeringen, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Pernille Vermund kritiserer over for avisen Dansk Folkeparti for ikke at tage ansvar nok.

- I modsætning til Dansk Folkeparti, der sidder med 37 mandater uden at tage ansvar, vil jeg gerne tage ansvar. Som vælger ville jeg føle, at en stemme på Dansk Folkeparti havde været fuldstændigt spildt, siger hun til Børsen.

Ifølge Børsens oplysninger har Nye Borgerlige indleveret mere end 20.500 vælgererklæringer, men avisen skriver, at de ikke er verificeret. Det skulle de dog være ifølge TV2's oplysninger.