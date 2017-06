TV-vært Signe Molde og hækkeløber finder vej til Blå Bog

Derfor er der også blevet plads til blandt andre tv-vært Signe Molde, livsstilsekspert Anne Glad, skuespiller Thomas Bo Larsen, og Sara Slott-Bruun Petersen, som vandt sølv ved OL i Rio i 2016.

For Blå Bog skal afspejle Danmark, siger Bolette Rud. Pallesen, digital chef på Gads Forlag.

- Vi har et blik for, at bogens indhold skal være et udtryk for, hvordan det danske samfund ser ud. Hvor bogen tilbage i historien har været meget konservativ, så prøver vi at være bredere, så for eksempel sportsstjerner finder vej, siger Bolette Rud. Pallesen til Ritzau.

Men selv om mange af de nyoptagede er kendt fra medierne, så er det ikke nok til at blive en del af det eksklusive værk, der ikke alene oplyser om faglige bedrifter. Også navne og stillinger på forældre, ægtefælle og svigerforældre kan få plads i de smalle spalter.

For at stå side om side med andre betydningsfulde, så skal man have præsteret noget særligt inden for sit fag, hvad enten det er i forsker- eller underholdningsverdenen.

- Det vigtigste valgkriterium er, at de optagne skal have en særlig betydning inden for deres fagområde. En flygtig kendisfaktor kan ikke skaffe folk en plads i bogen, siger hun.

Det kan derimod særlig viden. For eksempel er professor Karin Margarita Frei fra Nationalmuseet optaget. Det er hendes forskning, der har vist, at Egtvedpigen slet ikke var dansker, men sandsynligvis blev født i Sydtyskland.

I det hele tager er der skruet op for videnskaben. Også robotforsker Henrik Lautrup Lund fra DTU og professor Lars Valeur Køber fra Rigshospitalet kan glæde sig over at være blevet en del af det udvalgte selskab.

I alt er der denne gang optaget 178 nye navne.