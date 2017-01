TDC har meldt nedbrud i tv-signalet nytårsaften til politiet. Nedbruddet ramte 1,2 millioner YouSee-kunder. Her koncernchef Pernille Erenbjerg.

TDC anmelder tv-nedbrud hos YouSee til politiet

Nytårsnedbrud hos YouSee tyder på at være en "bevidst skadelig handling", lyder det fra koncernchef i TDC.

- Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling, siger koncernchef Pernille Erenbjerg.

TDC Group, der ejer YouSee, oplyser, at man mistænker en "bevidst skadelig handling".

TDC Group anmelder nu et omfattende nedbrud på YouSees kabel-tv-signal nytårsaften til politiet.

Mere end en million tv-kunder blev ramt af nedbruddet, som siden er blevet efterforsket internt.

- Vi ved gennem det arbejde og de analyser, vi har lavet, at fejlen opstod på det udstyr, som vi bruger til at distribuere tv-signaler på, siger Pernille Erenbjerg.

- Vi har nu et klart billede af, hvad der er sket. Og vi har også et billede af, at der er tale om en bevidst skadelig handling, og derfor har vi nu overdraget sagen til politiet, tilføjer koncernchefen, som ikke vil gå i detaljer med hændelsen.

- Politiet har taget over, og de skal selvfølgelig bruge de fund, vi har gjort undervejs, i deres efterforskning, siger Pernille Erenbjerg.

YouSee-direktør Jaap Postma sagde onsdag til Ritzau, at nedbruddet kan føres tilbage til både hardware og software, der distribuerer tv-signalet.

Men nedbruddet i tv-signalet hos YouSee og den efterfølgende analyse får TDC til at gennemgå andre dele af forretningen, der også omfatter telefoni og internet, for eventuelle svagheder i sikkerhedsprocedurer.

- Det tror jeg, en hændelse af den her karakter vil gøre i enhver virksomhed, siger Pernille Erenbjerg.

Mandag meldte Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste ud, at man gik ind i sagen.

I første omgang lød meldingen fra CFCS, at det var ren rutine. Tv-signalet er en del af det nationale beredskab, og derfor bliver CFCS automatisk involveret ved større nedbrud.

Men nu tyder noget - ud fra TDC's anmeldelse at dømme - på, at der ligger en form for forbrydelse bag.

Umiddelbart fremgår det dog ikke, om den "bevidst skadelige handling" er sket i form af et hackerangreb, eller om der er tale om en form for fysisk sabotage eller måske noget helt tredje.

Kommunikationsafdelingen hos Københavns Politi oplyser telefonisk til Ritzau, at man har modtaget en anmeldelse i sagen. Desuden oplyser man, at sagen er givet videre til efterforskningsenheden.