Syv ud af ti 3F-seniorer går på arbejde med smerter

Danmark - 31. august 2016

Ufaglærte og faglærte danskere har ondt, når de går på arbejde, og mange må fylde sig med smertestillende for overhovedet at komme ud af sengen, skriver Fagbladet 3F.

En ny undersøgelse fra 3F viser, at syv ud af ti medlemmer mellem 56-58 år plages af smerter på arbejdet. Alligevel vil regeringen nu hæve pensionsalderen for den aldersgruppe med et halvt år fra 67 til 67,5 år. Det fremgår af egeringens 2025-plan.

Professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Andreas Holtermann forklarer, at tungt, manuelt arbejde øger risikoen for smerter.

- Faglærte og ufaglærte har flere smerter end andre grupper i samfundet. Kombinationen af smerter og høje fysiske krav på arbejdspladsen gør det sværere at blive længe på arbejdsmarkedet, siger han.

Undersøgelsen viser også, at hvert fjerde 3F-medlem mellem 56-58 år har været sygemeldt tre eller flere gange på grund af smerter i løbet af det sidste år.

- Det slider at lægge brosten og bygge huse. Det har kroppen ikke godt af i længden. Hvis du har ensidigt gentagende bevægelser eller uhensigtsmæssige kropsvridninger, så risikerer du at blive nedslidt, siger Henrik Brønnum-Hansen, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Andreas Holtermann er bekymret over, at 3F-seniorerne har svært ved at passe arbejdet.

- Når smerterne bliver så betydelige, at det bliver svært at udføre arbejdet, så øges risikoen for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, siger han.