Syv familier fra Somalia får deres sager genbehandlet

I samme avis kritiserede eksperter i foråret Udlændingestyrelsen for ikke at tage højde for risiko for tvangsomskæring af børnene i Somalia. Kritikken kom i forbindelse med genbehandlingen af 800 sager.

Kritikken førte til en ændring i praksis hos Udlændingestyrelsen, der fra marts eksplicit tog hensyn til netop dette.

De familier, der havde fået inddraget deres opholdstilladelse før ændringen, fik i sommer brev om, at de kunne indsende nye oplysninger om deres børn.

Det er på baggrund af disse oplysninger, at syv familiers sager bliver taget op igen, skriver Politiken torsdag.

Udlændingestyrelsens beslutning om at tage de syv sager op igen, glæder advokat Kåre Traberg Smidt. Han fører selv tre af sagerne.

- Jeg er meget glad på min klients vegne over, at myndighederne endelig lytter til det, vi har krævet længe. Nemlig, at hele familier og også børn får en individuel behandling, hvilket jo er basale menneskerettighedskrav.

- Men det er stærkt kritisabelt, at man nærmest skal vride armen om på myndighederne, før de giver den rette behandling, siger han til Politiken.

Ud over at være advokat stiller Traberg Smidt også op til kommunalvalget i København og til Folketinget for Alternativet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har fuld tillid til Udlændingestyrelsens behandling af sagerne.

- Det afgørende er i sidste ende, at somaliere uden et reelt beskyttelsesbehov hurtigst muligt kan sendes hjem, siger hun i en skriftlig kommentar til Politiken.