Syrisk par går rettens vej i sag om Støjberg-instruks

En civil retssag mod udlændingemyndighederne skal muligvis kaste lys over en beslutning, der sidste år førte til, at en lang række par med mindreårige blev skilt ad mod deres vilje.

Det skriver Politiken onsdag.

Efter råd fra deres advokat har det syriske ægtepar Rimaz Alkayal og hendes mand, Alnour Alwan, besluttet at søge om fri proces, hvor det offentlige betaler sagsomkostningerne.

- Hvis deres ansøgning går igennem, bliver der anlagt en sag mod ministeriet for såkaldt tort, der kan udløse en godtgørelse.

- Men forhåbentlig vil retssagen også være med til at belyse, om der skete en bevidst ulovlig administration, siger parrets advokat, Amalie Starch, til Politiken.

Det syriske ægtepar på henholdsvis 17 og 26 år blev tvunget på hvert sit asylcenter, selv om Rimaz Alkayal ventede barn.

Først efter en klage til Folketingets Ombudsmand fik parret lov til at blive genforenet efter fire måneder.

Efterfølgende konkluderede Ombudsmanden, at Støjbergs instruks fra 10. februar 2016 var ulovlig, og sagen om generel tvangsadskillelse "særdeles kritisabel".

Siden har Politiken afsløret, hvordan ledende embedsmænd i ministeriet på forhånd forsøgte at advare mod de juridiske problemer.

Professor emeritus i forvaltningsret ved Københavns Universitet Steen Rønsholdt vurderer over for Politiken, at det syriske ægtepar har en realistisk chance for at vinde sagen.

De burde have været partshørt inden adskillelsen, mener han.

Først og fremmest kommer sagen til at dreje sig om udlændingemyndighedernes behandling af Rimaz Alkayal og Alnour Alwan.

Men søgsmålet kan meget vel blotlægge begivenhederne i Udlændingeministeriet og Udlændingestyrelsen, siger Steen Rønsholdt.

- Når man skal belyse, hvad der er foregået, kommer man formentlig ikke uden om at høre de embedsmænd, der har haft med sagen at gøre.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar til det mulige søgsmål fra udlændingeminister Inger Støjberg.