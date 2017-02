Østre Landsret har mandag formiddag taget hul på den historiske ankesag, hvor den 24-årige dansk-tyrkiske syrienkriger Hamza Cakan er tiltalt for at lade sig hverve af Islamisk Stat. Arkivfoto.

Syrienkriger indleder tavs kamp for sit statsborgerskab

Den 24-årige dansktyrker er hovedperson i en omstridt terrorsag, hvor han som den første dansker nogensinde er idømt syv års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat.

I landsretten skal han forsvare sit danske statsborgerskab, som anklagemyndigheden vil kræve ham frakendt, så han også kan udvises fra Danmark.

Anklageren, vicestatsadvokat Anders Riisager, mener, at det afgørende for landsrettens vurdering nu vil være hensynet til Cakan som person over for hensynet til statens sikkerhed.

- Spørgsmålet er af principiel karakter. I og med at det er den første sag om en syrienkriger, er det også relevant at få landsrettens vurdering, siger han og henviser til, at sagen vil være rettesnor for lignende sager fremover.

På retssagens første dag møder anklageren dog ikke meget modspil fra den tiltalte, som forholder sig stille og tavs.

Han ønsker ikke at afgive forklaring i retten. Derfor må Anders Riisager læse den forklaring op, som Cakan afgav i Retten i Glostrup sidste år.

Lige så tavs var han ikke, da han søndag lod sig interviewe til TV2 fra Statsfængslet i Østjylland. Her lagde han ikke skjul på sin mening om Danmarks indblanding i konflikterne i Irak, Afghanistan og Syrien.

- Selvfølgelig støtter jeg Islamisk Stat. Det er jo ikke os, der gør noget galt. Det er jer selv, den er gal med. Det er jer, der er årsag til, at der findes folk ligesom mig og alle de andre, der støtter Islamisk Stat, siger han til TV2.

Under sagen i byretten indrømmede Cakan, at han opholdt sig hos Islamisk Stat i Syrien. Men han forklarede, at han blot arbejdede som bager i 12-15 timer om dagen. Han har derfor nægtet sig skyldig.

Den tidligere pizzeriaejer er tiltalt for at lade sig hverve to gange af den militante gruppe i sommeren 2013, hvor han angiveligt modtog både kamp- og våbentræning.

Da Cakan i 2015 atter forsøgte at rejse til Syrien, nåede han ikke længere end til Københavns Lufthavn, hvor han blev anholdt af politiet.

Østre Landsret har afsat ti dage til sagen, og dommen ventes at falde 31. marts.