Syrer tiltalt for bombeplaner i København dømmes onsdag

Tog en 21-årig syrer i november sidste år fra Sydtyskland til Danmark for selv at udføre et bombeangreb i København, eller var han blot medhjælper?

Det oplyser dommeren i sagen tirsdag.

Den unge syrer, der kom til Tyskland som flygtning i 2015, forsøgte 19. november sidste år at passere den danske grænse ved Rødby med en rygsæk, der indeholdt godt 17.000 tændstikker, 17 batterier, en pakke fyrværkeri, to køkkenknive og seks walkie-talkier.

Han blev dog afvist ved grænsen, fordi han ikke havde gyldige rejsepapirer på sig.

Det danske politi sendte ham derfor tilbage til Tyskland, hvor rygsækken blev konfiskeret. Syreren blev sendt tilbage til Biberach, hvor han boede på et asylcenter.

Efterfølgende blev han anholdt, og han har siden siddet varetægtsfængslet.

I sin procedure tirsdag lagde statsanklageren vægt på, at han med sikkerhed ser den anklagede syrers handlinger som opløb til selv at ville gennemføre angrebet.

Det baserer anklageren blandt andet på en række breve, der kan kategoriseres som afskedsbreve. De blev fundet på den anklagedes HTC-telefon.

Samtidig stikker det ifølge anklageren i øjnene, at den 21-årige syrer blot havde en enkeltbillet på sig, intet skiftetøj med og næsten ingen penge.

Forsvareren i sagen bemærker omvendt, at man ikke med sikkerhed kan afgøre, om det er det ene eller det andet, der er tilfældet, hvorfor der er usikkerhed om hensigterne.

Han påpeger desuden, at den anklagede aldrig tidligere havde været i Danmark. Han kendte derfor heller ikke København, hvor han angiveligt skulle mødes med sin kontakt.

Det andet kardinalpunkt i sagen synes at være, hvorvidt, der skal dømmes efter straffereglerne for unge eller for voksne.

Det fremlagde to psykologer argumenter for og i mod i løbet af tirsdagens retsmøde. Mellem statsanklageren og forsvarsadvokaten er linjerne også trukket skarpt op.

Anklageren mener, at der har ligget så grundig planlægning og omtanke bag, at der bør dømmes efter strafferetlige principper for voksne. Blandt andet beviser afskedsbrevene ifølge anklageren et meget klart forsæt.

Forsvareren vurderer omvendt, at det taler for en behandling efter straffereglerne for unge, at den anklagede blot var 19 år, da han kom til Tyskland. Her havde han ikke længere omgang med familie og venner, og han talte ikke sproget.

Derudover har tiden i krigshærgede Syrien sat sine tydelige spor hos den anklagede, lyder hans vurdering.

Også det bliver der taget stilling til ved domsafsigelsen onsdag.