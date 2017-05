Sygeplejerskesag vakler inden landsrettens afgørelse

Efter mere end to år i en celle får en 32-årig sygeplejerske onsdag at vide, om hun også skal tilbringe de næste mange år bag tremmer.

Forbrydelsen straffede retten med fængsel på livstid.

Spørgsmålet er nu, om Østre Landsret er enig. På mange punkter har ankesagen været en gentagelse af de mange dage i byretten.

Men på en af de allersidste retsdage tog drabssagen en dramatisk drejning, da en længe ventet erklæring fra Retslægerådet endelig lå klar.

I udtalelsen påpeger de uvildige eksperter, at det ikke definitivt kan konkluderes, at sagens ofre er døde af de mængder morfin, som efterfølgende blev fundet i deres kroppe.

- Det vil sige, at de påståede ofre måske slet ikke er blevet slået ihjel, siger forsvarer Michael Juul Eriksen. Han mener, at erklæringen "fuldstændig smadrer" anklagemyndighedens sag.

I byretten blev mængderne af morfin, som patienterne havde fået, beregnet til at være mellem 40 og 50 milligram. Det er så voldsomme doser, at personen bag unægteligt må have vidst, at det ville dræbe.

Men Retslægerådet vurderer, at patienterne kan have fået helt ned til 10 milligram. Den mængde vil ikke med samme selvfølge tage livet af patienter.

Anklager Karen Vistisen føler sig dog fortsat overbevist om, at sygeplejersken i en syg jagt på spænding og med fuldt overlæg har taget livet af sine ofre.

Vistisen kalder Retslægerådets erklæring for "ekstremt forsigtig".

Hertil kommer, at en kollega mener at have overrasket den tiltalte på en nattevagt stående bøjet over en patient med to store sprøjter. Kort efter fik patienten respirationsstop og måtte genoplives.

Anklagemyndigheden mener desuden at have fundet "gerningsvåbnet" i form af en brugt sprøjte. I sprøjten har man fundet en blanding af de tre stoffer, som nær havde taget livet af patienten.

Sygeplejersken blev anholdt 1. marts 2015 efter den pågældende nattevagt. I løbet af vagten skal den tiltalte udover det påståede drabsforsøg have taget livet af yderligere to patienter.

Et tredje drab skal hun have begået på samme sygehus tilbage i 2012.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Ifølge hende selv har ondsindet sladder bragt hende i den vanvittige situation, at hun nu risikerer fængsel på livstid.

Østre Landsret afsiger skyldkendelsen klokken 11.