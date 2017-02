Sygeplejerskes forsvarer nedgør dødsstatistik i ankesag

Det er et problem at bruge statistisk materiale som bevis i sagen om sygehusdrab, mener forsvarsadvokat.

Statistik over dødeligheden på Nykøbing F. Sygehus kan ikke bruges som bevis for, at den 32-årige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen har dræbt tre patienter og forsøgt at dræbe en fjerde.

Sidste år blev sygeplejersken idømt fængsel på livstid for tre drab og et drabsforsøg. Men hun nægter sig skyldig og ankede dommen til frifindelse.

Tirsdag bliver der i landsretten fremlagt statistik over dødsfald på de afdelinger, hvor Christina Aistrup Hansen arbejdede. Det samme materiale blev også fremlagt i byretten.

Tallene viser, at der døde omkring dobbelt så mange patienter på den tiltaltes vagter i 2011 og 2012 på den medicinske afdeling 130 som på vagterne lige inden og lige efter.

Sygeplejersken er tiltalt for ét drab på afdeling 130 i den periode.

Professor i statistik ved Københavns Universitet Steffen Lauritzen har udarbejdet statistikken og vidner tirsdag i retten. Han forklarer, at overdødeligheden er så markant, at den ikke kan være tilfældig.

Men forsvareren udfordrer statistikerens analyse. Blandt andet er han utilfreds med, at der i beregningerne ikke er taget højde for de nærmere omstændigheder for dødsfaldene.

- Vi ved ikke, om min klient overhovedet har været i nærheden af de døde patienter, eller om de for eksempel er døde i trafikulykker, siger advokaten.

Forsvarsadvokaten påpeger også, at statistisk materiale er en "spøjs størrelse", og at årsagssammenhængene ikke altid er ligetil.

- Et eksempel er, at der i en by var kommet flere cykelstier. Efterfølgende steg antallet af cykelulykker. Man skulle jo tro, der ville komme færre ulykker. Men det er altså fordi, at flere cykler, når der er cykelstier, siger Michael Juul Eriksen.

Han påpeger også, at det kun er et af dødsfaldene, som falder ind under den periode, hvor der er registreret flere dødsfald på den tiltaltes vagter.

I den periode, hvor hun arbejdede på akutafdelingen, var dødeligheden ikke væsentligt højere på hendes vagter.

- Anklagemyndigheden bruger det her til at sige, at hun nok har slået en masse andre patienter ihjel. Så tallene skal altså fungere som løftestang for at bevise, at hun er skyldig i de øvrige drab, siger forsvarsadvokaten.

Sagen ventes at blive afgjort i maj eller juni.