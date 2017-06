Sygeplejerskes drabssag kommer ikke for Højesteret

Anklagemyndigheden opgiver at få tilladelse til at anke drabssag mod sygeplejerske til Højesteret. Sagen er ikke principiel nok, lyder det fra Rigsadvokaten.

Heller ikke Christina Aistrup Hansen vil gå videre med sagen, oplyser hendes forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

- Det er klart, at vi ikke vil tage chancen og risikere, at 12 år bliver erstattet med livstid i Højesteret. Der er en alt for stor risiko, siger Michael Juul Eriksen.

Christina Aistrup Hansen blev i maj idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg. Det lyder alvorligt nok, men ikke så alvorlig, som den dom hun fik i byretten i fjor.

Her lød straffen på livstid, men byretten fandt også, at Aistrup Hansen var skyldig i tre drab og ét drabsforsøg.

I landsretten mente man dog ikke, at der var tilstrækkelig bevis for, at de medikamenter, som Aistrup Hansen havde givet sine patienter, rent faktisk var grunden til deres død.

Indsprøjtningerne var egnede til at dræbe patienterne, men fordi den direkte dødsårsag ikke kunne påvises med sikkerhed, blev hun alene dømt for drabsforsøg - ikke for drab.

- Jeg har talt med min klient, og vi kan begge ånde lettet op. Vi havde frygtet, at vi skulle igennem det hele igen.

- Det havde været meget hårdt, men nu er det i stedet et mere overskueligt forløb for hende, siger Michael Juul Eriksen.