Sygeplejerske straffes med 12 år for fire drabsforsøg

- Jeg kan sige, at der er afgivet 16 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år og to stemmer for at fastsætte straffen til 10 år, siger retsformand Karsten Bo Knudsen i forbindelse med domsafsigelsen.

Ankesagen har da også taget en markant ny drejning i landsretten.

Onsdag formiddag slog et enigt nævningeting fast, at Christina Hansen ikke kan dømmes for drab, men kun for drabsforsøg.

Det skyldes, at det ikke med sikkerhed kan siges, at sygeplejerskens overmedicinering af de gamle, svage og syge patienter alene kan forklare deres død.

I byretten mente man omvendt, at hun var skyldig i tre drab og et drabsforsøg.

På trods af den nye udvikling insisterede anklageren på, at livstid stadig var rimeligt. I sin procedure onsdag eftermiddag henviste til en stribe "ekstremt skærpende" omstændigheder.

- Der er tale om en sygeplejerske, der er ansat på et sygehus for at passe på patienterne. Men i stedet vælger tiltalte i en syg jagt på spænding og opmærksomhed at bringe disse menneskers liv i fare, sagde Karen Vistisen.

Forsvarer Michael Juul Eriksen havde anbefalet 10 eller maksimalt 12 års fængsel. Sygeplejersken har allerede siddet fængslet i over to år.

Dermed har hun udsigt til at blive prøveløsladt allerede om cirka fem år.

Sagens hovedperson havde valgt at blive i sin celle, da dommen blev læst op torsdag formiddag præcis klokken 10. Hun fik derfor nyheden telefonisk.

Den i dag 32-årige kvinde blev anholdt 1. marts 2015 efter en nattevagt på Nykøbing Falster Sygehus, hvor flere patienter var døde.

På vagten mente en kollega at have overrasket sygeplejersken, da hun med to store sprøjter stod bøjet over en patient, der kort efter fik respirationsstop.

Den lille og sorthårede kvinde har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig. Hun hævder, at hele sagen bunder i ondsindet sladder blandt en gruppe kolleger.

Men den udlægning har først by- og nu også landsretten altså afvist.