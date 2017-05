Sygeplejerske sætter sig som ny næstformand hos SF

Tonni Hansen (SF) får fremover travlt med kommunalvalget på Langeland, hvor han er borgmesterkandidat. Derfor har han valgt at træde tilbage som næstformand for SF.

- Jeg er enormt glad og stolt over den tillid, landsledelsen har vist ved at pege på mig. Det vil jeg gøre mit bedste for at leve op til, siger Lise Müller i en pressemeddelelse.

Lise Müller er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på Rigshospitalet i København. Derfor fylder sundhedspolitikken også meget for hende.

- Vores sundhedsvæsen er presset i knæ, fordi der alt for længe har været fokus på at nå mere på bekostning af kvaliteten. Den tankegang gennemsyrer hele den offentlige sektor, og det skal vi sætte en stopper for, siger hun.

Partiformand Pia Olsen Dyhr glæder sig til samarbejdet med sin nye næstformand, udtaler hun i pressemeddelelsen:

- Jeg er glad for, at Lise har valgt at kaste sig endnu mere ind i kampen for at udvikle og profilere SF. Jeg kender hende som en dygtig politiker og en stærk stemme i velfærdsdebatten.

Lise Müller kommer til at dele næstformandsposten med partiets anden næstformand, Signe Munk (SF).