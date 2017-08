Sygemeldt pædagog bliver sag for menneskeretsdomstol

Men FTF er ikke tilfreds og mener, at pædagogens ret til privatliv er blevet krænket.

- Der er sket en overtrædelse af respekten for pædagogens privatliv, når personfølsomme oplysninger går videre fra læge til arbejdsgiver og ovenikøbet bliver spredt til en større kreds, siger Jakob Bjerre, advokat for FTF, til ftf.dk.

Efter samråd med pædagogens fagforening Bupl vil FTF derfor rejse sagen som en krænkelse af konventionens artikel otte om retten til respekt for privatliv.

Højesteret konkluderede ellers, at det var helt i orden, at lederen af en vuggestue på den københavnske vestegn fik besked fra det kommunale jobcenter om, at en sygemeldt pædagog havde en depression.

Lederen fik også besked om, at pædagogens læge havde tilbudt pædagogen antidepressiv medicin.

Det ønskede pædagogen ikke at gøre brug af. Det fik jobcentret til at stoppe refusionen af sygedagpenge til vuggestuen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sagde dengang, at han fandt reglerne for udlevering af ansattes sundhedsdata for lempelige.

- Jeg synes, at det er for detaljerede oplysninger, arbejdsgiverne får, sagde han til Politiken.

Han oplyste samtidig, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på en ændring af reglerne på området.

Og det er netop, hvad FTF ønsker:

- Når vi rejser sagen, er det jo også for at få ændret reglerne, så vi ikke risikerer, at syge holder oplysninger tilbage af frygt for, at de går videre til deres arbejdsgivere, siger Jakob Bjerre.

Selv om FTF indsender en klage, er det langtfra sikkert, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil tage sagen op.