Sygemeldinger har forsinket svindelsag i 31 måneder

Københavns Byret har taget konsekvensen af, at sagen har været forsinket i mere end to år og seks måneder.

Igen og igen er retsmøder blevet udsat og aflyst, fordi den formodede hovedmand i sagen om omfattende kriminalitet i FH Byg ApS. er kommet med talrige sygemeldinger.

Flere gange undervejs har anklagemyndigheden ytret tvivl om, hvor dårlig den 47-årige BH egentlig er.

Aktuelt har anklagemyndigheden bedt Østre Landsret om at tage stilling til, om BH havde såkaldt lovligt forfald ved et retsmøde 23. august, hvor han igen ikke dukkede op. Landsretten har torsdag endnu ikke besluttet sig.

Men nu har byretten imidlertid besluttet at udskille sagen mod BH. Dermed kan processen mod de fire øvrige tiltalte, heriblandt BH's far, nu gå i gang.

Ifølge den oprindelige plan skulle første retsmøde have været holdt i januar 2015, men i dag - 31 måneder senere - er anklageskriftet end ikke blevet læst op.

Tiltalen drejer sig om bedrageri mod leasingselskaber med mørtelværk, gravemaskiner, andre maskiner og også skattesvig optræder i sagen. Det samlede beløb er oppe på 87 millioner kroner.

BH anklages desuden for sammen med et medlem af Bandidos at have udsat en mand for afpresning gennem fire år frem til en dag i marts 2013. Den dag begik manden selvmord. I et afskedsbrev beskrev han, hvad han havde været udsat for.

De fem tiltalte, der bor rundt om på Sjælland, nægter sig skyldige. De fire er trofast dukket op til retsmøder, hvor der intet skete. Fordi ventetiden for de tiltalte efterhånden udgør en stor belastning, har flere af forsvarerne bedt retten om at splitte sagen op i to.

- Hans liv og især hans arbejdsliv er blevet sat på standby. Det er en slags handlingslammelse, har advokat Christian Laubjerg således sagt om sin klient.

Efter planen vil det tage 60 retsmøder at gennemføre sagen. Selv om den ikke er kommet ud af stedet, har den allerede kostet et stort beløb. I sommer havde forsvarerne fået udbetalt 4,3 millioner kroner i salærer, oplyste retten.