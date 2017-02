Retten i Aalborg var mandag morgen under skarp bevogtning af adskillige betjente iført skudsikre veste. Det skyldtes, at Muhammedtegneren Kurt Westergaard skulle møde op for at afgive forklaring i en sag om mulig krænkelse af ophavsret.

Sygdom udskyder spektakulær retssag med Muhammedtegner

Kurt Westergaard og freelancefotograf Michael Drost-Hansen har stævnet Uwe Max Jensen for krænkelse af deres ophavsret.

Det gælder ophavsretten til Kurt Westergaards ikoniske tegning af en mand med en bombe i turbanen.

Den nordjyske performancekunstner har angiveligt taget afsæt i Kurt Westergaards tegning i maleriet "Gemmeleg".

Maleriet viser en politimand, der sidder på motorvejen foran en flygtning med en bombe i turbanen.

Fotograf Michael Drost-Hansen mener, at dette billede krænker hans ophavsret, fordi det ifølge fotografen tager udgangspunkt i hans berømte foto fra september 2015.

Her kan man se en politibetjent sidde på den sønderjyske motorvej og lege med en lille pige, mens flygtninge vandrer fra syd mod nord på den afspærrede vej.

Det er Dansk Journalistforbund, der fører sagen på vegne af de to krænkede kunstnere.

Forbundet kræver en erstatning af Uwe Max Jensen på i alt 133.000 kroner.

Uwe Max Jensen afviser kravet og henviser til, at han som kunstner har ret til at lade sig inspirere af andre værker og lave en fri bearbejdning af disse.

Retten i Aalborg var mandag morgen præget af et stort sikkerhedsopbud, hvor adskillige betjente iført skudsikre vestre bevogtede indgangen til retten.

Det skyldes, at Kurt Westergaard siden udgivelsen af Muhammedtegningen har været anset som et potentielt angrebsmål.

Inden han blev ledsaget ud af retsbygningen af livvagter og politi, sagde Kurt Westergaard til Ritzau, at han ærgrer sig over sagen.

- Det er nødvendigt at statuere et eksempel engang imellem, siger tegneren, der forklarer, at han bad Dansk Journalistforbund gå ind i sagen.

Uwe Max Jensen har tidligere været repræsenteret af advokat Rasmus Paludan.

Men Paludan oplyser telefonisk til Ritzau, at han ikke længere repræsenterer Uwe Max Jensen i sagen, da han mener, at dommeren er inhabil.

- Jeg synes, at Uwe Max Jensen har en god sag, men jeg mener, at dommeren inhabil, fordi han på et telefonmøde har afvist, at vi kan føre de vidner, vi har bedt om, siger Rasmus Paludan.

Dommeren indledte dog mandagens retsmøde med at afsige en kendelse om, at han ikke er inhabil i sagen.

Sygemeldingen betyder, at Retten i Aalborg skal finde et nyt tidspunkt for afholdelse af retssagen.