James Hetfield, som her ses under Metallicas koncert i København fredag aften, har fået strenge ordrer fra lægen om ikke at synge en strofe søndag.

Sygdom tvinger Metallica til at aflyse koncert søndag

James Hetfields helbred og stemme har det ikke godt, så lægen har forbudt Metallica-frontmanden at synge.

Forsanger James Hetfield er ramt af sygdom, som betyder, at han ikke kan optræde. Han er blevet tilset af en læge, der har givet ham strenge ordrer om ikke at synge en eneste strofe søndag.

Metallica er blevet nødt til at udskyde sin koncert i København søndag. Det skriver bandet på sin Facebook-side.

Den planlagte koncert i Royal Arena i København søndag er i stedet udskudt til 2. september, skriver Metallica i meddelelsen.

Det er den anden af i alt fire koncerter, det verdensberømte metalband er hyret til at spille i København.

- Vores uge her i København er noget, som vi har markeret i kalenderen gennem lang tid som en særlig begivenhed, ikke kun for vores venner i Danmark, men også for os, skriver Metallica.

Metal-legenderne indviede Københavns nye arena fredag aften med en koncert, hvor Hetfield undervejs undskyldte over for publikum, at hans stemme ikke var helt på toppen.

- Det var et af de mest udfordrende shows, vi nogensinde har spillet, men jeres kærlighed og støtte fik os igennem, skriver bandet om åbningskoncerten i Royal Arena fredag.

Det er endnu uklart, om James Hetfields problemer med halsen og stemmen får konsekvenser for de to koncerter, metalheltene efter planen skal spille tirsdag og torsdag.

Metallica opfordrer sine fans til at holde øje med Facebook-siden og bandets hjemmeside, hvor eventuelle aflysninger vil blive annonceret.

- Vi ved, at mange af jer har lagt rejseplaner for at tilbringe weekenden sammen med os, og vi er meget kede af den ulejlighed, dette vil forårsage, skriver Metallica til de fans, der havde billetter til den aflyste koncert søndag.