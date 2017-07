Sygdom sender flere fængselsbetjente på tidlig pension

Det mener fagforeningen Fængselsforbundet, der er alarmeret over et stigende sygefravær og markant flere medlemmer, som afskediges grundet nedslidning.

Landets fængselsbetjente lider under et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

- Nogle af årsagerne er, at arbejdsmiljøet er for ringe. Vi har ikke tid til at løse opgaverne.

- Og det klientel, man arbejder med, og de episoder, man udsættes for, er blevet voldsommere over årene, siger forbundssekretær Mette Nielsen, Fængselsforbundet.

Forbundets fagblad, Fængselsfunktionæren, skriver, at 43 fængselsbetjente i årets første halvår er blevet varslet om, at de afskediges på grund af sygdom.

Normalt afskediges 38 på grund af sygdom på et helt år.

Det er psykisk nedslidning, der er årsagen til de fleste sager om langvarig sygdom.

Udviklingen afspejler, at sygefraværet blandt medlemmerne generelt er stigende.

I første kvartal 2016 lå sygefraværet blandt fængselsbetjente på 31 dage i gennemsnit per medarbejder.

Det er tre gange så højt som hos statens øvrige medarbejdere, hvor tallet i 2016 var 8,4 dage.

- Vi mener, der er for lidt personale til at løse opgaven. Der er alt for meget overarbejde, og styringen i forhold til vagtplanlægningen er for dårlig, siger Mette Nielsen.

Forbundet efterlyser flere hænder, bedre muligheder for at omplacere syge medarbejdere og mere efteruddannelse af fængselsbetjente.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen (S), er enig i, at en stor del af problemet skyldes, at der er for få til at løse opgaverne:

- De personer, der har fået milde domme, afsoner nu i fodlænke. Tilbage i fængslerne er dem, der har begået den mest voldsomme kriminalitet og rocker- og bandemedlemmer.

- Det kræver, at der er nok fængselsbetjente til at løse opgaven, siger hun.

Trine Bramsen undrer sig over, at der endnu ikke er skruet op for antallet af fængselsbetjente.

- Det var en del af den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen, at der skulle ansættes flere. Det undrer mig, at der ikke er rykket på det endnu. Ikke mindst fordi pengene er sat af til det, siger hun.

Det har ikke været muligt at træffe justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for en kommentar.