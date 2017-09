Sygdom hos flybesætning kan give erstatning

Myndighedernes kurssving er opstået i forbindelse med en klage over en forsinkelse på en tur fra New York til København. Et medlem af kabinepersonalet var blevet syg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mente oprindeligt, at når forsinkelsen skyldes sygdom, er der tale om en såkaldt ekstraordinær omstændighed, som ikke udløser kompensation. Styrelsen lagde blandt andet vægt på, at flyselskabet ikke havde hjemmebase i New York.

Med virkning fra 1. juli har myndigheden imidlertid fået en ny opfattelse af, hvad passagerer har ret til. Og det har alle luftfartsselskaber fået besked om i en skrivelse fra styrelsen, oplyser ombudsmanden.

I sin afgørelse lægger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen sig i slipstrømmen af en dom, som Østre Landsret afsagde i foråret om samme problem.

Et fly fra Finnair var blevet forsinket i afgangen fra Bangkok til Helsinki, fordi en pilot havde fået et maveonde og var begyndte at kaste op lige inden take off.

I alt 223 rejsende blev forsinket. En af dem havde købt billet videre til København, og for hendes vedkommende løb forsinkelsen op i 13 timer og 54 minutter.

Pilotens maveonde var imidlertid ikke en så usædvanlig omstændighed, at kompensation kunne nægtes, fastslog landsretten i marts, og dermed havde passageren krav på 4465 kroner.

Flyselskaberne må tage højde for, at deres ansatte af og til kan blive syge, noterede dommerne.