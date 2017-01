Sydkoreansk dressurrytter skal forblive fængslet

Chung Yoo-ra blev anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar. Det skete på baggrund af en international efterlysning via Interpol.

Den 2. januar besluttede Retten i Aalborg at fængsle kvinden i fire uger, mens danske myndigheder behandler Sydkoreas ønske om udlevering.

Behandlingen af anmodningen er endnu ikke færdig, og derfor ønsker Rigsadvokaten fængslingen forlænget.

Det ønske har Retten i Aalborg imødekommet.

De sydkoreanske myndigheder sigter kvinden for at stå bag omfattende økonomisk kriminalitet, som hun skal have begået i ledtog med sin mor Choi Soon-sil - en nær veninde til præsident Park Geun-hye.

Chung Yoo-ra anklages blandt andet for medvirken til at stifte et skuffeselskab i Tyskland, som skal have fået tilført penge fra sydkoreanske virksomheder, blandt andet Samsung-koncernen.

Samsung og andre virksomheder skal ifølge anklagen have været udsat for afpresning fra kvindens mor Choi Soon-sil.

Pengene skal være tilgået skuffeselskabet i Tyskland og blandt andet være brugt på køb af dyre luksusheste.

Chung Yoo-ra har tidligere købt en dressurhest i Danmark, og har for tiden sin hest opstaldet hos et nordjysk hestesportscenter.

Men Chung Yoo-ra afviser at have medvirket til svindel og afpresning.

- Jeg har ikke modtaget nogen penge personligt fra Samsung.

- Jeg har kun brugt de penge, jeg har fået fra min mor, siger Chung Yoo-ra i Retten i Aalborg.

Hun afviser også alle beskyldninger om, at hun skal have misbrugt sin mors position til at skaffe sig adgang til et eliteuniversitet i Sydkorea.

Kvindens forsvarer har protesteret mod fortsat varetægtsfængsling og har krævet, at kvinden løslades.

Forsvareren har taget forbehold for at kære den fortsatte fængsling til landsretten.