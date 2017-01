Sydkorea har ikke fået dansk anmodning i dressurryttersag

Det skriver Yonhab, der er Sydkoreas officielle nyhedsbureau.

- Vi har endnu ikke modtaget en officiel anmodning fra Danmark. Når vi gør det, vil vi gøre vores bedste for at imødekomme den så hurtigt som muligt, siger en talsperson fra det sydkoreanske efterforskningshold til Yonhab.

Chung Yoo-ra blev 1. januar anholdt. Dagen efter blev hun varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Aalborg.

Det skete, fordi Sydkorea har begæret hende udleveret. Myndighederne mistænker hende i en stor skandalesag i landet.

På mandag udløber varetægtsfængslingen, men Rigsadvokaten sagde altså fredag, at man har brug for flere oplysninger, før man kan afgøre, om hun kan udleveres eller ej.

Den 21-årige kvinde kom sammen med sit 19 måneder gamle barn og en barnepige til Danmark i september. De opholdt sig på en adresse i Aalborg-forstaden Gug, da hun blev anholdt.

Chung Yoo-ra har forklaret, at hun opholdt sig i Danmark, fordi hun er dressurrytter på højt plan. I den forbindelse har hun et samarbejde med et hestesportscenter i Vodskov.

Hun er internationalt efterlyst for i ledtog med sin mor at stå bag en omfattende sag om korruption og svindel.

Sagen trækker tråde til den suspenderede præsident Park Geun-hye, som afventer en rigsretssag. Præsidenten er veninde med moren til den fængslede kvinde.

I grundlovsforhøret afviste Chung Yoo-ra, at hun skulle have svindlet. Men hun erkendte at have underskrevet papirer, som hendes mor har forelagt hende.

Anholdelsen og fængslingen af Chung Yoo-ra vakte stor opmærksomhed i Sydkorea, og journalister fra mange medier strømmede til Nordjylland.