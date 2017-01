Artiklen: Syddanmarks formand vil stå i spidsen for alle regionerne

Hun er i dag formand for Region Syddanmark og går efter at afløse socialdemokraten Bent Hansen som regionsformand. Det skriver DR P4 Trekanten.

Fremover skal det være en Venstre-kvinde i stedet for en socialdemokratisk mand, der sætter sig til rette på posten som formand for Danske Regioner. Det mener i hvert fald Stephanie Lose (V).

Posten skal besættes til efteråret, når der er valgt nye regionsråd.

- Hvis jeg får muligheden af vælgerne, og mit parti gerne vil have mig til at gøre det, så er det bestemt en opgave, som jeg er villig til at løse, og som jeg vil glæde mig til løse, siger Stephanie Lose til P4 Trekanten.

68-årige Bent Hansen (S) meddelte mandag, at han ikke genopstiller til regionsrådsvalget i år. En af årsagerne er, at han ikke kan se sig selv sidde som formand for regionsrådet som 73-årig.

Bent Hansen blev valgt ind i det daværende amtsråd i Viborg i 1982.

Siden blev han amtsborgmester fra 1990.

Da amterne blev nedlagt i 2006 og erstattet af regionerne, fortsatte Bent Hansen i spidsen for Region Midtjylland. Tilmed blev han valgt som formand for regionernes sammenslutning, Danske Regioner.

Hans personlige favorit som arvtager er den 35-årige regionsrådskollega Anders Kühnau (S).

Den plan er Stephanie Lose dog altså klar til at spolere.