Svindeltiltalt slikbaron: Jeg hjalp bare en ven

Statskassen er blevet snydt for 36 millioner kroner i moms og slikafgift, mener anklagemyndigheden. Men en sjællandsk slikimportør, som er tiltalt for at stå bag svindlen, nægter sig skyldig.

Ifølge slikbaronen så hjalp han bare en ven, direktøren i firmaet Bertrams Express & Montage, med lagerfaciliteter. Det var Bertrams Express & Montage, som på fakturaerne stod som køber af slikket.

- Han har et lager selv, men der er ikke nogen lift. Det var kun et par gange, han kom til mig. Det var ikke mange gange, fortæller den 45-årige slimimportør tirsdag i retten.

Ifølge specialanklager Søren Martin Jensen blev der i 2012 leveret hele 196 ton slik til Slikparadiset, som var købt af Bertrams Express & Montage. Og Bertrams Express & Montage har ikke betalt en krone i afgift.

Ifølge anklagemyndigheden har fem selskaber deltaget i svindlen.

Slikbaronens eget selskab, Slikparadiset, er ikke et af dem. Men anklagemyndigheden mener, at den 45-årige reelt har været leder af de fem selskaber.

Og det er netop hans rolle i forhold til de fem selskaber, som bliver det centrale i bevisførelsen. Det er anklager og forsvarer Jørgen Bent Thusholdt i hvert fald enige om

Sagen begyndte at rulle for små to år siden i januar 2015. Her ransagede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi et sliklager i Slagelse. Tonsvis af slik var der på adressen.

På de emballerede varer blev der fundet rottelort, fortalte politiet dengang. Ritzau har i øvrigt tidligere fået oplyst, at slikbaronen fik udleveret det beslaglagte slik igen og fik rengjort emballagen.

I løbet af de kommende dage skal slikbaronen forklare nærmere om sin rolle eller mangel på samme i de fem selskaber. Andre vidner - blandt andet selskabernes tidligere direktører - skal også afgive forklaring.

Retten har allerede ved sagens begyndelse tilkendegivet, at man anser sagen som meget alvorlig. Det skete i forbindelse med et krav om navneforbud fra slikbaronens side.

- Der bliver ikke nedlagt navneforbud. Det er en sag af relativ stor grovhed og af samfundsmæssig betydning. Det taler ifølge retsplejeloven mod nedlæggelse af navneforbud, lød det fra retsformand Bo Rasmussen.

Af etiske grunde skriver Ritzau i udgangspunktet ikke navne på sigtede og tiltalte. Først når der er afsagt dom i sagen, og kun hvis denne lyder på ubetinget fængsel i mindst to år.

Der ventes at falde dom i sagen 17. januar.