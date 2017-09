Svindel-sag afgør ikke Messerschmidts folketingskandidatur

Det bliver ikke EU's antisvindel-enhed, Olaf, der kommer til at afgøre, om europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) står på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Det slår DF-formand Kristian Thulesen Dahl fast på partiets årsmøde i Herning. Her er stemmeslugeren Messerschmidt for første gang siden sagens begyndelse tilbage blandt partifæller på årsmødet.

Og han er "utroligt glad" for "skulderklappet og tillidserklæringen" fra partiformanden.

Messerschmidt meddelte allerede for tre år siden, at han ikke genopstiller til EU-Parlamentet. Men han vil ikke afsløre, om han går med planer om at stille op til Folketinget:

- Der er så lang tid til folketingsvalget, at det er alt for tidligt at sige noget om. Efter jeg er vendt tilbage fra min sygemelding, har jeg været meget optaget af det politiske arbejde.

Spørgsmål: Vil du kunne stille op, hvis Olaf ikke er færdig med sit arbejde, så der er risiko for, at undersøgelsen efterfølgende viser, at du har begået svindel?

- Jo, men der er også mulighed for, at Olaf-undersøgelsen viser det modsatte. Det må være sådan, at så længe en undersøgelse er i gang, skal jeg selvfølgelig bare passe mit politiske arbejde.

- Det ville være forkert over for de folk, der har stemt på mig, at lade en undersøgelse forhindre mig i at passe mit arbejde.

Spørgsmål: Er der arbejde i gang med at finde en kreds til dig til folketingsvalget?

- Altså - ikke fra min side sådan direkte.

Spørgsmål: Så er der arbejde i gang?

- Jamen, jeg kan ikke komme det meget nærmere end at sige, at det ikke er noget, jeg sådan aktivt har engageret mig i.

Spørgsmål: Så det kan godt ende med, at du bliver folketingskandidat?

- Ja, men det kunne også være, jeg blev udtaget til at være astronaut.

Spørgsmål: Men har du kendskab til, at andre skulle være i gang med at finde en kreds til dig?

- Det synes jeg, I skal spørge andre om. Jeg skal ikke stå her og spekulere i, hvad andre foretager sig.

De seneste par år har DF mistet omkring 3000 medlemmer, og organisatorisk næstformand Carl Christian Ebbesen tilskriver tilbagegangen "efterårets krise omkring Meld og Feld".

Det mener Messerschmidt sig ikke i stand til at svare på. Men adspurgt om han stadig mener, at han gavner - og ikke skader - sit parti, lyder svaret:

- Ja, det mener jeg så ganske afgjort. Jeg oplever en fantastisk imødekommenhed og velvilje fra både medlemmer og fra folk på gaden og i den almene debat.

- Så jeg føler mig bestemt ikke ugleset.

EU's svindelkontor, Olaf, undersøger Messerschmidt og Dansk Folkepartis rolle i EU-partiet Meld og den tilhørende fond Feld, som formøblede EU-midler.