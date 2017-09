Svin skal i højere grad opdrættes helt uden antibiotika

Det skyldes et stigende ønske om fødevarer, der er produceret uden brug af antibiotika, og at forbruget af antibiotika fører til dannelse af resistente bakterier.

Derfor afsættes der 12,5 millioner kroner til et projekt, der i samspil med branchen og forskningsinstitutioner skal sikre mere viden om området.

Bag en del af bevillingen står miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Jeg er meget optaget af at få nedbragt forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion.

- Med det her projekt tager vi et vigtigt skridt på vejen mod at kunne opdrætte mange flere svin helt uden brug af antibiotika, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Projektet drives af Danish Crown i samarbejde med blandt andet en række forskningsinstitutter.

- Det er kun to et halvt år siden, at Danish Crown startede det første forsøg med at producere grise uden brug af antibiotika, og allerede i år vil vi nå op på at slagte omkring 200.000, siger Jais Valeur, topchef i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

Målet er, at der i år 2021 er 1,5 millioner svin, der bliver opdrættet helt uden brug af antibiotika. Der produceres i dag 17 millioner slagtesvin per år.

Danmark er blandt de lande i EU, der har det mindste forbrug af antibiotika, men alligevel ser Enhedslisten gerne, at man sætter endnu mere ind.

- Dyrene bliver syge i de produktionssystemer, vi kender fra den konventionelle produktion, og det skaber resistens.

- Men det er hele svineproduktionen, hvor vi skal have nedbragt forbruget med mindst 90 procent, siger landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding (EL).

Ifølge Landbrug & Fødevarer er forbruget af antibiotika i landbruget faldet med mere end 25 procent siden 2009.

Det siger Christian Fink Hansen, sektordirektør for svineproduktion i Landbrug & Fødevarer, i en skriftlig kommentar.

- Vi er glade for ministerens opbakning til projektet, så vi fortsat kan mindske antibiotikaforbruget og udbrede de gode erfaringer til det øvrige erhverv, siger han.