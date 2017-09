Svenskere opkøber danske fiskekvoter for over en milliard

I alt har de svenske virksomheder opkøbt kvoter for over en milliard kroner, og de ejer i dag 23 procent af kvoterne inden for det store industrifiskeri.

Blandt andet ejer de svenske virksomheder nu danske kvoter på sild og makrel, viser opgørelsen fra Greenpeace.

Karen Ellemann (V), der er minister for fiskeri, erkender, at 23 procent lyder af meget. Hun mener dog ikke, at det billede er helt retvisende.

- Det er vigtigt at sige, at det er kuttere, som sejler med dansk flag, og det er virksomheder, der er etableret i Danmark. De får bygget skibe i Danmark og får forarbejdet deres fisk i Danmark.

- Så det hører jo med til billedet, inden man bliver forskrækket, lyder det fra fiskeriminister Karen Ellemann til DR.

Hos Socialdemokratiet kræver man nu, at reglerne bliver strammet.

- Jeg ser gerne, at vi strammer reglerne for, hvad udlændinge kan erhverve sig af kvoter i Danmark. For som det er nu, kan jeg ikke se et endepunkt for det, siger fiskeriordfører Simon Kollerup (S) til DR.

Også Dansk Folkeparti vil ændre på kravene.

- Som minimum bør de bo i Danmark. For vi kan jo se de færøske fiskere, som bor og lever i Hirtshals og er en del af det danske samfund, de har mange kvoter, og det er fair nok. Der skal de svenske fiskere selvfølgelig opfylde samme krav, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF).

Minister Karen Ellemann er da også åben for at kigge på reglerne.

- Jeg har truffet beslutning om at se nærmere på reglerne for tilknytningskrav. For det er vigtigt for mig, at vi selvfølgelig har regelsæt, som overholdes, men også som er i overensstemmelse med EU's regler.

- For vi må jo ikke lave konkurrenceforvridende elementer, siger hun til DR.

Det er virksomhederne Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Gifico ApS og Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, der har opkøbt kvoterne.

Og ifølge DR er værdien af de svenske selskabers kvoter blevet mere end fordoblet de seneste fem år. Værdien lyder i dag på 1,1 milliard kroner.