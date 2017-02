Svensk politi skal fremover tjekke id på tog fra Danmark

Det er slut med at tage toget fra Danmark til Sverige for så at holde stille på den første svenske station.

Sverige og Danmark er blevet enige om en aftale, som betyder, at den svenske grænsekontrol fremover gennemføres i togene på vej over Øresund, i stedet for at toget skal holde og vente i ti minutter på den første station i Sverige.

- Den svenske id-kontrol og grænsekontrol har store konsekvenser for Øresundsregionen.

- Det er id-kontrollen, der er hovedproblemet, men aftalen vil stadig være et skridt i den rigtige retning, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det, at svenske betjente tager toget til Københavns Lufthavn. Her skifter de tog i retning mod Sverige, og efterfølgende udfører de grænsekontrol i toget mod Sverige, når toget kommer ind på svensk territorium.

Den svenske id-kontrol skaber store problemer for pendlerne i Øresundsregionen.

Antallet af afgange er ifølge Justitsministeriet blevet halveret, hvilket udfordrer for de mennesker, der dagligt rejser over Øresund for at komme til og fra arbejde.

- Jeg ser frem til, at forholdene for pendlerne forbedres - og jeg håber, at svenskerne på bare lidt længere sigt vil afskaffe id-kontrollen, udtaler Pape.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) tilføjer:

- Vi har fra starten arbejdet for at mindske generne for de rejsende af den svenske id- og grænsekontrol.

- Den nye model for den svenske grænsekontrol giver mulighed for at spare de ti minutter, som svensk politi i dag bruger på grænsekontrollen på første station i Sverige.

- Det vil være til gavn for passagererne - ikke mindst de hårdt prøvede daglige pendlere på strækningen.

Danmark og Sverige påbegynder nu arbejdet med at fastlægge betingelserne for ordningen, herunder særligt i forhold til de svenske betjentes tilstedeværelse i Københavns Lufthavn.

Parterne forventer, at en aftale vil kunne indgås inden for kort tid, skriver Justitsministeriet.