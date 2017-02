I 2016 havde DSB omkostninger for knap 70 millioner kroner i forbindelse med id-kontrollen i Københavns Lufthavn. Derudover har selskabet mistet 56 millioner kroner i tabte passagerindtægter. (Arkivfoto)

Svensk id-kontrol koster DSB 69,8 millioner kroner

DSB får halvdelen af regningen for den svenske id-kontrol dækket af Skånetrafikken.

DSB står for at udføre id-kontrollen i forbindelse med den svenske grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse. Skånetrafikken dækker dog halvdelen af de direkte omkostninger ved id-kontrollen.

Det oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et svar til Folketinget.

69,8 millioner kroner brugte DSB sidste år på at kontrollere passagerers id på tog mod Sverige.

Ud over omkostningerne ved selve id-kontrollen har DSB opgjort et fald i antal rejser som følge af kontrollen svarende til tabte passagerindtægter for 56 millioner kroner i forhold til 2015.

Men en del af regningen kan blive dækket af svenske kroner, understreger transportministeren i det skriftlige svar til Folketinget.

Den svenske stat har nemlig afsat en pulje på 139 millioner svenske kroner til operatører, der ligesom DSB har haft udgifter til udførsel af id-kontrol.

- DSB er i øjeblikket i gang med at forberede en anmodning om erstatning. Det er endnu uvist, om DSB kan få erstatning for det fulde beløb, lyder det i folketingssvaret.

Sverige iværksatte id-kontrollen over for rejsende fra Danmark 4. januar 2016. Indtil videre løber kontrollen til 4. maj 2017.

Kontrollen gennemføres af de firmaer, som transporterer passagerer fra Danmark til Sverige. Det kan koste firmaerne en bøde på op til 50.000 kroner, hvis de lader en person uden gyldigt id rejse ind i Sverige.

Pendlere over Øresund kritiserer foranstaltningen for at være tidskrævende og til stor gene. En stor gruppe pendlere har sammen krævet 25 millioner svenske kroner i erstatning fra den svenske stat.

De kræver penge af Sveriges justitskansler, der kontrollerer, at svenske myndigheder overholder loven.