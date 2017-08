Svage beviser frikender betjent for vold på Christiania

Københavns Byret mener, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt politimanden tildelte den unge mand de to knytnæveslag i ansigtet, som tiltalen ellers gik på.

Episoden skete omkring klokken 01.50 26. juni 2015, da Taskforce Pusherstreet var til stede på Christiania for at observere hashsalget.

Undervejs fik politiet øje på det åbenlyse salg, og man skred derfor til anholdelser. I alt seks personer blev anholdt.

Den forurettede i sagen var en af de anholdte. Han stod og solgte hash i en af boderne.

Det kom onsdag frem i retten, at det først var på politistationen, at der blev lagt mærke til, at den anholdte havde et slag omkring venstre øje. Skaderne blev fotodokumenteret, og billederne er blevet vist i retten.

Den forurettede forklarede i retten, at han lå på jorden iført håndjern. Herefter blev han bedt om at vende sig om på ryggen, inden betjenten ifølge ofret slog ham to gange i ansigtet.

Der har været ført flere vidner. Betjentens kolleger fortalte, at de hverken så eller hørte, at der skulle være sket noget voldeligt, mens to andre vidner, fortæller, at de registrerede tegn på vold.

- Der er ikke de nødvendige beviser, og der er usikkerheder i nogle af forklaringerne, og derfor frifindes du, sagde retsformanden Lena Falk.

Manden er ikke længere ansat ved politiet, efter at han selv valgte at søge væk.

Inden retten trak sig tilbage for at komme frem til en dom, fik manden mulighed for at få det sidste ord.

- Jeg er rystet over det, jeg har mødt her i retten. Anklageren har ikke fremlagt et eneste bevis ud over et foto. Den efterforskning, der har været i sagen, må betegnes fra et politimæssigt perspektiv at være direkte ringe, lød det.

Som altid, når politifolk mistænkes for noget kriminelt, har det været Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der har stået for efterforskningen.

Den forurettede er i en særskilt sag blevet dømt for at have solgt hash.