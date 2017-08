Sundhedstjek af modeller før modeuge viser kun få problemer

Det sker efter års debat om spiseforstyrrelser i modebranchen, hvor modeller ofte er under pres for at leve op til specifikke mål.

- Vi har haft godt og vel 40 inde til tjek. Det er første gang, vi gør dette her, så vi har startet med de 16-årige, for det er her, pigerne starter som modeller.

- Sundhedstjekkene viser, at det er nogle helt almindelige unge, der har samme syn på deres krop som andre 16-årige. Vi har fundet tre, der måske skal have lidt støtte.

- De er ikke syge som sådan, men har udvist en risiko for, at de kunne udvikle en spiseforstyrrelser, siger formand for LMS Anne Minor Christensen.

Hos Unique Models, der er et af de modelbureauer, som deltager i ordningen, er administrerende direktør Jacqueline Friis-Mikkelsen glad både for resultaterne og for, at tjekket bliver foretaget.

- Selv om vi får skudt noget andet i skoene, så går vi meget op i, at vores modeller er sunde og har det godt, siger direktøren og fortsætter:

- At modeller skulle have spiseforstyrrelser er en historie, der kommer hvert år før modeugen. Og selvfølgeligt er emnet vigtigt.

- Men det har været enormt frustrerende, for vi går rigtig meget op i dette her og arbejder med det hele tiden. Ikke bare når redaktører vil have en let historie op mod modeugen, siger Jacqueline Friis-Mikkelsen.

Hun glæder sig over, at der nu er kommet om ikke andet så delvist syn for sagen og tal for problemets omfang.

Hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade er man glad for samarbejdet.

- Jeg føler, at branchen anerkender, at det er vigtigt, og gerne vil gøre noget for deres modeller.

- Vi står som det første land i verden og har lavet sådan et sundhedstjek. Det er faktisk ret imponerende, og jeg er ret stolt af, at vi er nået her til, siger Anne Minor Christensen.

Modeugen løber af stablen fra den 8. til den 12. august. Det er planen, at sundhedstjekkene skal udvides til 18-årige næste år og på sigt til alle modeller.