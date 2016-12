Sundhedsplejerske: Det farlige i at droppe vaccine er glemt

Det er en god idé at minde forældre om børnenes vaccination, for Danmark halter bagefter andre lande.

Far og mor kan have svært ved at huske, hvornår deres børn skal have en vaccine mod sygdomme som mæslinger og røde hunde. Det skyldes blandt andet, at de har travlt og har glemt, hvor alvorlige sygdomme der er tale om.

For det lille stik er vigtigt for både barnet og andre børn, lyder det fra Else Guldager, der er sundhedsplejerske, ph.d. i sundhedsvidenskab og redaktør på sundhedsplejersken.dk.