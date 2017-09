Sundhedsplatformen presser sygehuse i knæ

Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, som Politiken Søndag har fået.

Det omdiskuterede it-system Sundhedsplatformen er i høj grad årsag til nedgangen. Blandt andet fordi lægerne bruger tid foran computeren i stedet for at stille diagnoser og behandle patienter.

Dertil kommer, at et ukendt antal behandlinger slet ikke er blevet registreret.

- Sundhedsplatformen har medført større udfordringer og i længere tid, end vi havde forventet. Vi ser på det med stor opmærksomhed og stor bekymring, siger direktør i Region Hovedstaden Hjalte Aaberg til Politiken Søndag.

Faldet i aktiviteten kan få alvorlige konsekvenser for hovedstadsregionen.

Regionen skal samlet i hele året levere to procent flere behandlinger for at få del af den statslige pulje til meraktivitet på sygehusene. Dermed risikerer Region Hovedstaden at miste 430 millioner kroner i indtægter.

Hovedstadsregionen halser ifølge opgørelsen markant efter de øvrige fire regioner. Landsgennemsnittet for første halvår er et fald på 1,7 procent i aktivitet, og det er Region Hovedstaden, der trækker det tal ned.

Dertil kommer, at Region Hovedstaden behandler færre patienter fra andre regioner end før.

I nogle tilfælde vælger patientens bopælsregion selv at behandle, i andre tilfælde må hovedstadens hospitaler sige nej på grund af lange ventelister. Det betyder et trecifret millionbeløb i færre indtægter.

- Det er alvorligt for os, for det har betydning for, hvor mange penge vi kan sende ud på hospitalerne, siger Hjalte Aaberg.