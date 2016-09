Personalet i sundhedsvæsnet kender ofte ikke den nye virkelighed for smittede og tror, at smittefaren er meget større, end den reelt er.

Sundhedspersonale er unødigt bange for hiv-smitte

En hiv-smittet kan både have sex uden kondom, lave et barn og føde et barn på naturlig vis uden at smitte. Tidligere påvirkede den uhelbredelige sygdom den smittedes liv, men succesfuld forskning betyder, at man nu kan leve et langt liv med hiv.

Alligevel viser det sig, at personalet i sundhedsvæsnet ofte ikke kender den nye virkelighed for smittede, skriver Politiken. Det viser en undersøgelse fra analysefirmaet Voxmeter foretaget for Hiv-Danmark og Aids-Fondet.