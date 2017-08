Sundhedsminister om brud på kræftfrister: Alvorlig udvikling

Det sker, efter at Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort tal for, hvor mange der gennemgår de såkaldte kræftpakkeforløb inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Hvor det i første kvartal i år gjaldt 84 procent, er tallet i andet kvartal faldet til 77 procent.

- Det er en alvorlig udvikling, der kommer oven i problemerne med at overholde patientrettighederne på de tidskritiske kræftformer.

- Jeg er bekymret på patienternes vegne og har derfor indkaldt Danske Regioners formandskab til en samtale om kræftpakkerne og ventetider på kræftområdet generelt, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Over for Ritzau uddyber Ellen Trane Nørby sin bekymring. Den går blandt andet på, at der er væsentlig forskelle på, hvor gode de fem regioner hver især er til at overholde de aftalte frister.

- Det ser ud til, at der er geografisk ulighed på sundhedsområdet.

- Derfor er jeg optaget af at finde ud af, hvordan vi kan lære af hinanden, så vi sikrer patienter i hele landet en behandling af høj kvalitet, siger hun.

Ellen Trane Nørby

Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner, lægger sig fladt ned og lover bedring fremover.

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling.

- Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra andet kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, siger han i en pressemeddelelse.

Ellen Trane Nørby henviser til, at man med Kræftplan IV har tilført regionerne 2,2 milliarder kroner de kommende år for netop at gøre noget ved ventetiderne.

Derfor har hun heller ikke nogen penge med til mødet med regionsformandskabet.

- Lige nu oplever jeg ikke, at det er et spørgsmål om, at der mangler penge.

- Det handler mere om, at pengene kommer ud det rigtige sted og arbejder, så vi sikrer, at patienterne bliver behandlet til tiden, siger hun.