Sundhedsminister kræver svar om sene kræftindkaldelser

811 kvinder blev indkaldt for sent til supplerende undersøgelser for brystkræft. Minister kræver redegørelse.

Hvordan kunne det ske, at 811 kvinder kom til at vente for længe på en undersøgelse for brystkræft? Det spørgsmål vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) have svar på fra Region Syddanmark.

811 kvinder er nemlig blevet indkaldt for sent til supplerende undersøgelse. Undersøgelsen var nødvendig, efter at en mammografi havde givet mistanke om kræft.