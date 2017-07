Sundhedsminister kræver løsning på bøvl med it-system

Nu vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) have svar på, hvordan regionen vil løse problemerne med systemet.

- Vi har allerede to gange inden for de seneste par uger bedt om redegørelser fra Region Hovedstaden i forhold til ventetider på kræft og andre livstruende sygdomme, og nu viser det sig, at de ikke engang har overblik over overskridelserne.

- Ministeriet har derfor her til morgen bedt regionen om at forklare, hvordan de agter at løse problemerne, siger hun i en skriftlig kommentar mandag.

Ellan Trane Nørby kalder det "alvorligt" og "uacceptabelt for patienterne", at der mangler overblik over kræftpatienterne i regionen.

Og hun forventer, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tager hånd om problemerne.

- Jeg ved også, at Rigsrevisionen er i gang med en forundersøgelse af Region Hovedstadens udrulning af Sundhedsplatformen, som blandt andet skal være med til at vurdere, om den har haft betydning for overholdelsen af de maksimale ventetider, siger ministeren.