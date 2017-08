Styrelse undlod at oplyse om advarsel mod overvågningseksport

En klar advarsel fra de britiske myndigheder, om at eksport af en avanceret overvågningssoftware til De Forenede Arabiske Emirater kunne være til skade for national sikkerhed, nåede aldrig frem til de danske efterretningstjenester.

Det fremgår af et svar til Folketinget fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)-

- Afslutningsvis kan styrelsen oplyse, at dialogen med de britiske eksportkontrolmyndigheder ikke blev videreformidlet til Udenrigsministeriet og de to efterretningstjenester, skriver ministeren på baggrund af oplysninger fra Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Information.

Den manglende orientering af efterretningstjenesterne undrer Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- Hvis jeg sad i PET, var det en oplysning, jeg meget gerne ville have haft, siger han til Information.

- Det drejer sig jo i princippet om rigets sikkerhed.

Sagen går tilbage til 2015. Her søgte den britiske våbengigant BAE Systems danske datterselskab tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til at eksportere et stykke software, som er designet til at bryde eller omgå kryptering.

De britiske eksportmyndigheder understregede i en e-mail til Erhvervsstyrelsen, at de "ville nægte eksport af denne kryptoanalysesoftware". Det var som følge af bekymring for, at det kunne skade Storbritanniens eller allierede landes nationale sikkerhed.

Men Danmark valgte at udstede tilladelsen alligevel.

Når Erhvervsstyrelsen ikke orienterede de danske efterretningstjenester om den britiske bekymring, skyldes det ifølge erhvervsministerens svar til Folketinget, at man allerede havde hørt FE og PET om sagen - inden de britiske myndigheder kom på banen - og at de ikke havde haft indvendinger mod eksporten.

Desuden hæfter Erhvervsstyrelsen sig ved, at de britiske myndigheder ikke fremsatte en formel begæring, om at Danmark skulle undlade at give tilladelse til eksporten, men nøjedes med at sige, at de ikke selv ville have tilladt det.

Hverken PET eller FE vil kommentere sagen over for Information.