Styrelse tror på EU-agentur: Lægemidler ligger i vores blod

Lægemiddelstyrelsen vil på et møde torsdag argumentere for, at EU's lægemiddelagentur skal til København.

Regeringen står ikke alene med ambitionen. Lægemiddelstyrelsen skal torsdag mødes med EMA's administrerende direktør, Guido Rasi, og her vil man forsøge at overbevise om fordelene ved at vælge København.

Det fortæller Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, der også oplyser, at mødet har været planlagt længe.

- Jeg tror allerede, han har et godt indtryk af den danske lægemiddelstyrelse og Danmark, siger direktøren.

- Men det er klart, at med et godt møde i morgen og fredag vil han forhåbentlig rejse herfra og se, at København har rigtig meget at byde på.

- I Danmark er vi opmærksomme på lægemidler, og vi er gode til lægemidler. Det ligger i blodet, siger Thomas Senderovitz.

Direktøren fremhæver blandt andet infrastrukturen i Danmark, samarbejdet mellem industri og myndigheder, sikkerheden og det gode forskningsmiljø som årsager til, at København er et godt bud på et kommende hjem til EMA.