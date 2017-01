Styrelse tog lægers autorisation uden at advare i Norden

I alt 17 autorisationsfratagelser, 18 faglige påbud, 26 skærpede tilsyn og én virksomhedsindskrænkning fra august 2015 og frem til november 2016 er ikke blevet sendt videre af Styrelsen for Patientsikkerhed til de nordiske lande.

I alt blev 62 tilsynssager ikke sendt videre til nordiske naboer af Styrelsen for Patientsikkerhed.

I over et år er de nordiske lande ikke blevet advaret om afgørelser i 62 danske tilsynssager, som Styrelsen for Patientsikkerhed har truffet.

Fejlen blev først opdaget, da Helsetilsynet i Norge henvendte sig til den danske styrelse.

I et brev, som det svenske tilsyn Inspektionen for Vård og Omsorg (IVO) modtog kort før jul, beklager Styrelsen for Patientsikkerhed sin fejl. Det viser en aktindsigt i brevet ifølge Dagens Medicin, som er dateret 19. december 2016.

- Styrelsen for Patientsikkerhed beklager dybt, at de pågældende oplysninger aldrig er blevet sendt til Inspektionen for Vård og Omsorg, står der.

Styrelsen blev etableret i oktober 2015.

Det var blandt andet med en forventning om at rette op på det ry, som det tidligere tilsyn under Sundhedsstyrelsen havde.

Tilsynet blev kritiseret for at være passivt efter en stribe sager, hvor læger kunne fortsætte trods tips og indberetninger.

Styrelsen for Patientsikkerheds håndtering af sagsforløbet "sender ikke noget signal om, at den har styr på sit tilsyn", mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Og det synes jeg, er temmelig problematisk set i lyset af de sager, der har været, hvor konklusionen var, at der skulle være en tættere opfølgning på tilsynssager, siger hun til Dagens Medicin.

Ministeren har derfor bedt styrelsen om en redegørelse for sagen.

- At styrelsen har orienteret de nordiske myndigheder og har beklaget, er jo fint. Men det her er sådan nogle fejl, der ikke må ske, særligt set i lyset af de sager, der har været hidtil, siger Ellen Trane Nørby til bladet.

Ifølge Sundhedsministeriet orienterede styrelsen om fejlen 21. december 2016.

- Ud over at man ikke har orienteret de øvrige lande, har man heller ikke orienteret ministeriet, hvilket jeg nu har valgt at orientere Folketinget om, siger Ellen Trane Nørby til Dagens Medicin.