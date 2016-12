To typer af fyrværkeribatterier har lunterne kædet sammen, så de er blevet ulovlige. De er for store og farlige, og Sikkerhedsstyrelsen advarer mod at fyre dem af. Arkivfoto.

Styrelse advarer mod ulovlige fyrværkeribatterier

Sikkerhedsstyrelsen har ved sin kontrol af årets fyrværkerisalg fundet fyrværkeribatterier, der er så store, at de er farlige at skyde af.

Derfor advarer styrelsen nu mod batterierne, der er ulovlige og derfor ikke må afskydes.

Der er tale om fyrværkeribatterierne Black Out Eight og Six Best Possible fra J Fireworks. Batterierne er produceret i 2016.