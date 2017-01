Færdselsstyrelsen advarer mod, at man altid bevidstløst har det lange lys tændt på motorvejen. Arkivfoto.

Styrelse advarer mod altid at bruge langt lys på motorvej

Ifølge FDM er det farligt at droppe det lange lys på motorveje. Ikke så enkelt, siger Færdselsstyrelsen.

I det seneste nummer af Motor, der er medlemsblad for bilejernes forening, FDM, advarer man bilister mod at blænde ned for det lange lys, når de kører på motorvejen.

- Man vil ofte opleve, at hvis man - som loven foreskriver - kører med langt lys, vil nogle i den modsatte bane blinke og signalere, at du skal blænde ned. Men det er misforstået. Der er så stor afstand, at man ikke bliver blændet, sagde Dennis Lange, der er jurist i FDM, tidligere tirsdag til Ritzau.